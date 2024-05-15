На Украине ввели аварийные отключения света

«Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений света по всей Украине

По всей Украине будут действовать аварийные отключения света. О введении соответствующих мер сообщила Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«С 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" вводит контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины», — говорится в публикации НЭК. Причиной ограничений стала недостаточность мощностей украинских электростанций.

15 мая аварийные отключения света были введены второй раз во всех регионах страны. Ранее о них сообщалось утром. Как уточнялось, контролируемые отключения для промышленных и бытовых потребителей действовали с 06:40 до 09:00, в то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не было ограничено.