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09:34, 15 мая 2024Бывший СССР

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроснабжения

Укрэнерго ввело аварийные отключения электроснабжения во всех регионах Украины

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Во всех украинских регионах вновь начались аварийные отключения электроснабжения, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.

Контролируемые отключения для промышленных и бытовых потребителей действуют с 06:40 до 09:00, в то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничено.

В качестве причины указано «увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания» на фоне повреждения энергетических объектов республики. Кроме того, в течение всего дня в стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее стало известно о введении ограничений потребления электричества для промышленных потребителей по всей Украине. Как уточнил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в электросистеме страны образовался дефицит, который не получается покрыть даже с помощью импорта из Европы.

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