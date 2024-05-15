Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электроснабжения

Укрэнерго ввело аварийные отключения электроснабжения во всех регионах Украины

Во всех украинских регионах вновь начались аварийные отключения электроснабжения, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.

Контролируемые отключения для промышленных и бытовых потребителей действуют с 06:40 до 09:00, в то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничено.

В качестве причины указано «увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания» на фоне повреждения энергетических объектов республики. Кроме того, в течение всего дня в стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее стало известно о введении ограничений потребления электричества для промышленных потребителей по всей Украине. Как уточнил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в электросистеме страны образовался дефицит, который не получается покрыть даже с помощью импорта из Европы.