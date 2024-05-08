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22:16, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине ограничили потребление электричества в промышленности

«Укрэнерго» ввел ограничение потребления электричества для промышленности
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

«Укрэнерго» ввел ограничение потребления электричества для промышленных потребителей. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

По его словам, в электросистеме страны образовался дефицит, который не получается покрыть даже с помощью импорта из Европы. В связи с этим были введены контролируемые ограничения потребления во всех областях Украины.

«Сейчас они применены для промышленности, но вот коснутся ли они бытовых потребителей, будет зависеть от того, насколько экономно украинцы будут потреблять электроэнергию», — сказал Кудрицкий.

Ранее проблемы с электричеством возникли в подконтрольном Украине Запорожье. Другие подробности неизвестны.

О взрыве в Запорожье стало известно ранее 8 мая. Позднее серия взрывов прогремела в Киеве. По данным местных СМИ, в налете задействованы крылатые ракеты.

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      Евгений Силаев
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