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04:51, 8 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Запорожье

«Общественное»: в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Andy Watkins / Unsplash

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье произошел взрыв. Об этом 8 мая сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

8 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Тем временем в Луганске прогремело несколько взрывов. Причиной взрывов глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал удар со стороны ВСУ.

В результате обстрела загорелись нефтебаза и газопровод высокого давления, повреждены линии электропередачи. Пострадали пять сотрудников нефтебазы, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами.

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      Маргарита Пименова
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