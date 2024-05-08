Стало известно о взрыве в Запорожье

«Общественное»: в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье произошел взрыв. Об этом 8 мая сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

8 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Тем временем в Луганске прогремело несколько взрывов. Причиной взрывов глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал удар со стороны ВСУ.

В результате обстрела загорелись нефтебаза и газопровод высокого давления, повреждены линии электропередачи. Пострадали пять сотрудников нефтебазы, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами.