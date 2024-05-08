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01:30, 8 мая 2024Россия

ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске. Киев применил против мирных жителей американские ракеты ATACMS

ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Луганске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

После этого в городе начался пожар. Причиной взрывов глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Позднее выяснилось, что в результате обстрела загорелись нефтебаза и газопровод высокого давления, повреждены линии электропередачи. Жилые дома в районе ЧП частично обесточены. Пострадали пять сотрудников нефтебазы, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами.

Пасечник объяснил, какие цели преследует Киев, обстреливая мирный Луганск. По его словам, таким образом украинские власти реагируют на военные поражения.

Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов

Леонид Пасечникглава ЛНР

Для удара по Луганску ВСУ применили американские тактические ракеты

Глава ЛНР указал, что украинские военные, предположительно, использовали для удара тактические ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс). Данное вооружение было передано Вашингтоном Киеву в последнем пакете военной помощи.

Информацию о применении этих ракет также опубликовал Telegram-канал «Архангел Спецназа» и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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4 мая над территорией Крыма средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре ракеты ATACMS. 30 апреля в Минобороны России сообщили, что за сутки было сбито шесть ATACMS.

ATACMS — американская тактическая баллистическая ракета с дальностью до 300 километров. Относится к классу «земля — земля» и предназначена для поражения объектов, расположенных на поверхности земли и воды, а также заглубленных целей. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Киев намерен бить этими снарядами по территории Крыма. Глава Пентагона Ллойд Остин оценил объем будущих поставок оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину, заявив, что США передадут Киеву «столько ракет, сколько смогут».

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      Марина Совина
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