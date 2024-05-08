Глава ЛНР уточнил число пострадавших в результате обстрела ВСУ Луганска

Глава ЛНР Пасечник: при обстреле ВСУ Луганска пострадали 5 сотрудников нефтебазы

По предварительным данным, при ударе по Луганску со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены пять человек. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие являются сотрудниками нефтебазы, которая подверглась обстрелу. «Они госпитализированы», — рассказал Пасечник.

Он добавил, что на место происшествия выехали четыре бригады скорой помощи, но оказание первой медицинской помощи затрудняется из-за сильного пожара.

В ночь на 8 мая ВСУ нанесли удар по нефтебазе, расположенной в черте Луганска. В результате атаки были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы, а также загорелся газопровод высокого давления.

Как сообщил Пасечник, удар, предположительно, нанесли ракетами западного образца ATACMS.