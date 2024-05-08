Глава ЛНР уточнил число пострадавших в результате обстрела ВСУ Луганска
По предварительным данным, при ударе по Луганску со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены пять человек. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшие являются сотрудниками нефтебазы, которая подверглась обстрелу. «Они госпитализированы», — рассказал Пасечник.
Он добавил, что на место происшествия выехали четыре бригады скорой помощи, но оказание первой медицинской помощи затрудняется из-за сильного пожара.
В ночь на 8 мая ВСУ нанесли удар по нефтебазе, расположенной в черте Луганска. В результате атаки были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы, а также загорелся газопровод высокого давления.
Как сообщил Пасечник, удар, предположительно, нанесли ракетами западного образца ATACMS.