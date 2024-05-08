В ЛНР рассказали о повреждениях после удара ВСУ по Луганску

Пасечник: в результате удара ВСУ по Луганску повреждены линии электропередачи

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске были повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram.

Кроме того, добавил он, в результате атаки загорелся газопровод высокого давления. Помимо этого, оказались частично обесточены дома в районе нефтебазы. Глава региона рассказал, что в тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. «Их главная задача сейчас — не допустить распространения огня», — подчеркнул он.

Об обстреле нефтебазы в Луганске со стороны ВСУ стало известно ранее 8 мая. По предварительным данным, есть пострадавшие.