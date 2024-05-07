В ЛНР раскрыли последствия удара ВСУ по Луганску

Пасечник: ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе, расположенной в Луганске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Их задача — потушить вспыхнувший после обстрела пожар и защитить мирных жителей.

Информации о пострадавших пока нет.

По информации Telegram-канала «Архангел Спецназа», для удара ВСУ применили американские ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров.

