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23:44, 7 мая 2024Россия

В ЛНР раскрыли последствия удара ВСУ по Луганску

Пасечник: ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе, расположенной в Луганске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Их задача — потушить вспыхнувший после обстрела пожар и защитить мирных жителей.

Информации о пострадавших пока нет.

По информации Telegram-канала «Архангел Спецназа», для удара ВСУ применили американские ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров.

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      Марина Совина
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