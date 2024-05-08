В ЛНР допустили использование ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе

Пасечник: удар ВСУ по Луганску, предположительно, нанесли ракетами ATACMS

Удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, был нанесен ракетами западного образца ATACMS. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram.

Он допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты с радиусом действия до 300 километров. «В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления», — отметил Пасечник.

В ночь на 8 мая ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. По предварительной информации, в результате атаки пострадали пять сотрудников. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара. На месте работают подразделения МЧС.