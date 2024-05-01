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00:15, 1 мая 2024Мир

В Пентагоне оценили объем будущих поставок ракет ATACMS на Украину

Глава Пентагона Остин: США поставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин оценил объем будущих поставок оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину. По его словам, США передадут Киеву столько ракет, сколько смогут, передает ТАСС.

«Ну, мы предоставим столько средств, сколько сможем», — уточнил американский министр обороны на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей.

Остин ушел от прямого ответа на вопрос, будут ли продолжаться поставки ATACMS Киеву.

Ранее глава Пентагона сообщил, что США планируют найти страны, которые готовы поделиться своими системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot с Украиной.

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      Марина Совина
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