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05:10, 27 апреля 2024Мир

В Пентагоне заявили о планах убедить партнеров поделиться Patriot для Украины

Глава Пентагона: США планируют убедить партнеров поделиться Patriot для Киева

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

США планируют найти страны, которые готовы поделиться своими системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot с Киевом. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

Штаты будут стараться поставить Киеву ракеты для Patriot как можно скорее в рамках помощи в размере 6 миллиардов долларов. Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал, что Украине «срочно» нужны боеприпасы для этой системы ПВО.

Германия пообещала передать Киева одну установку Patriot. В Греции заявили, что у нее есть данная система, но она не может ее поставить. Как пишут западные СМИ, передать ракеты для Patriot хочет и Испания.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней.

Также издание Financial Times написало, что Греция и Испания подвергаются давлению со стороны других стран ЕС, чтобы они отправили Киеву некоторые системы ПВО.

Так, ряд стран Европы отказались поставлять Украине Patriot, объяснив это решение «необходимостью сохранить обороноспособность».

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      Марина Совина
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