Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:07, 27 апреля 2024Мир

Испания подтвердила отправку Украине ракет Patriot и танков Leopard

Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot и танков Leopard

Фото: Reuters

Министерство обороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot, а также бронеавтомобилей и танков Leopard. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней. В заявлении также говорится о том, что в ближайшие два месяца страна отправит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.

Роблес добавила, что в ближайшие несколько месяцев также планируется поставки боеприпасов калибра 155 и 120 миллиметров.

Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские власти подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче стране систем ПВО Patriot. Так, ряд стран Европы отказались поставлять Украине Patriot, объяснив это решение «необходимостью сохранить обороноспособность».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле

      В ДНР объяснили отказ ВСУ от использования Abrams на фронте

      Российская чиновница взяла 52 кредита и попросила признать себя банкротом

      В Турции умер турист из России

      В России предложили наказывать за призыв к порче бюллетеней

      В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным

      Зеленский назвал дедлайн для Украины

      В России спрогнозировали укрепление доллара

      В магазин российского блогера в Москве пришли с обыском

      Маск обратился к Белому дому по поводу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше