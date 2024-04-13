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03:35, 13 апреля 2024Мир

Стало известно об отказе ряда европейских стран передать Украине Patriot

FT: ряд стран Европы отказались передать Украине системы ПВО Patriot

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинские власти подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче стране систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на два анонимных источника.

По данным FT, ряд стран Европы отказались поставлять Украине Patriot, объяснив это решение «необходимостью сохранить обороноспособность». «Киеву нужно всего семь систем. Но это согласовать сложно», — отметил один из источников.

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Авторы публикации также напомнили слова президента Польши Анджея Дуды, что власти страны исключили поставки Patriot на Украину. При этом политик признал, что до сих пор существует вероятность передачи Киеву больше ракет советского производства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об активных переговорах о поставках ПВО стране. «И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили», — отметил он.

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      Марина Совина
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