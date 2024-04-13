Кулеба рассказал об активных переговорах о поставках ПВО Украине

МИД Украины ведет переговоры о поставках двух батарей Patriot и одной SAMP/T

Украинские власти ведут переговоры с союзниками о предоставлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) двух батарей системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и одной SAMP/T, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом пишет РИА Новости.

«Идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP/T. И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили», — рассказал глава МИД.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия будет снова призывать европейские страны найти дополнительные системы ПВО, которые можно передать Украине.

Она отметила важность привлечения к поставкам как можно большего числа стран по всему миру. Кроме того, европейским государствам, по ее словам, необходимо договориться о финансировании этой военной помощи.