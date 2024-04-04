В Германии призвали найти новые системы ПВО для Украины

Бербок: ФРГ снова призовет страны Европы найти системы ПВО для Украины

Германия будет снова призывать европейские страны найти дополнительные системы ПВО, которые можно передать Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«После решительного призыва министра иностранных дел Украины мы будем призывать Европу снова: каждый должен проверить, где находится их ПВО и что они могут предоставить Украине», — указала она.

При этом Бербок отметила важность привлечения к поставкам как можно большего числа стран по всему миру. Кроме того, европейским государствам, по ее словам, необходимо договориться о финансировании этой военной помощи.

Призыв Германии прозвучал после заседания Совета НАТО — Украина, на котором украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Киеву нужны системы ПВО Patriot. По его словам, они являются лучшими для выполнения задач Вооруженными силами Украины.