Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:06, 8 мая 2024Бывший СССР

Рогов раскрыл детали удара ВСУ по Луганску

Рогов: ВСУ могли нанести удар по Луганску ракетами ATACMS из новой поставки США

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл детали удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску. Он уточнил в своем Telegram-канале, что целью атаки стала расположенная в городе нефтебаза. В результате удара началось возгорание.

«По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США», — добавил он.

В ночь на 8 мая ВСУ нанесли удар по нефтебазе, расположенной в черте Луганска. При нападении были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы, а также загорелся газопровод высокого давления.

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что при обстреле нефтебазы пострадали ее сотрудники, они были госпитализированы. На место происшествия выехали четыре бригады скорой помощи, но оказание первой медицинской помощи затрудняется из-за сильного пожара, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые сформируют правительство по-новому. Как и когда будут назначать премьера, его замов и министров?

      Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

      Рогов раскрыл детали удара ВСУ по Луганску

      50-летняя Хайди Клум снялась с дочерью в рекламе нижнего белья

      Глава ЛНР уточнил число пострадавших в результате обстрела ВСУ Луганска

      Власти ЛНР объяснили удары ВСУ по гражданским объектам

      В ЛНР допустили использование ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе

      Герой России рассказал о крахе боевых порядков ВСУ

      В ЛНР рассказали о повреждениях после удара ВСУ по Луганску

      Швеция задумалась о собственном истребителе шестого поколения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше