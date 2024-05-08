Власти ЛНР объяснили удары ВСУ по гражданским объектам

Пасечник: ВСУ обстреливают гражданские объекты из-за поражений на всех фронтах

Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Так политик прокомментировал ночной удар, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Луганску. В результате прилета ракет в городе загорелась нефтебаза. Пострадали пять человек.

По информации Пасечника, для обстрела Киев использовал переданные Вашингтоном тактические ракеты ATACMS.