Власти ЛНР объяснили удары ВСУ по гражданским объектам
Пасечник: ВСУ обстреливают гражданские объекты из-за поражений на всех фронтах
Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Так политик прокомментировал ночной удар, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Луганску. В результате прилета ракет в городе загорелась нефтебаза. Пострадали пять человек.
По информации Пасечника, для обстрела Киев использовал переданные Вашингтоном тактические ракеты ATACMS.