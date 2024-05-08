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05:41, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия взрывов в Запорожье

«Зеркало недели»: после взрывов в Запорожье произошли перебои со светом и водой

Фото: Danish Ismail / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье произошли перебои с электричеством и водоснабжением после взрывов, рассказало украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

Другие подробности пока неизвестны.

О взрыве в Запорожье стало известно ранее 8 мая. Позднее серия взрывов прогремела в Киеве. По данным местных СМИ, в налете задействованы крылатые ракеты.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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