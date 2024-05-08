На Украине раскрыли последствия взрывов в Запорожье
«Зеркало недели»: после взрывов в Запорожье произошли перебои со светом и водой
В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье произошли перебои с электричеством и водоснабжением после взрывов, рассказало украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.
Другие подробности пока неизвестны.
О взрыве в Запорожье стало известно ранее 8 мая. Позднее серия взрывов прогремела в Киеве. По данным местных СМИ, в налете задействованы крылатые ракеты.
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.