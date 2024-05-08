В Киеве произошла новая серия взрывов
«Зеркало недели»: в Киеве прозвучала новая серия взрывов
В Киеве прозвучала новая серия взрывов. Об этом рассказало украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.
Жителей украинской столицы призвали находиться в укрытиях.
До этого также сообщалось о взрыве в Киеве. Как утверждают местные СМИ, в налете были задействованы крылатые ракеты.
В ночь на 8 мая взрывы также раздались в Харькове, подконтрольном Киеву Запорожье, Львовской, Полтавской и Ивано-Франковской областях