В Киеве произошла новая серия взрывов

«Зеркало недели»: в Киеве прозвучала новая серия взрывов

В Киеве прозвучала новая серия взрывов. Об этом рассказало украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

Жителей украинской столицы призвали находиться в укрытиях.

До этого также сообщалось о взрыве в Киеве. Как утверждают местные СМИ, в налете были задействованы крылатые ракеты.

В ночь на 8 мая взрывы также раздались в Харькове, подконтрольном Киеву Запорожье, Львовской, Полтавской и Ивано-Франковской областях