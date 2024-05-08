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05:17, 8 мая 2024Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве прозвучала серия взрывов, объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В украинской столице объявлена воздушная тревога.

Также взрывы раздались в Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Утверждается, что в налете задействованы крылатые ракеты.

В ночь на 8 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску. предположительно, украинские военные применили американские тактические ракеты ATACMS. Пострадали пять человек.

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      Марина Совина
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