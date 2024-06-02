На всей территории Украины экстренно отключили электричество

Украинская энергокомпания Yasno сообщила об отключения света по всей стране

На всей территории Украины экстренно отключили свет и электричество в обход установленных графиков. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

«Экстренные отключения по всей стране. Графики [отключения электричества] не действуют. Будьте осторожны», — заявил он. Коваленко также уточнил, что на устранение чрезвычайной ситуации потребуется несколько часов.

Ранее в мае «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света по всей территории Украины. Причиной ограничений стала недостаточность мощностей украинских электростанций.