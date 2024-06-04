Названы последствия для ВСУ отключения электроэнергии на Украине

Полковник Матвийчук: проблемы с электроэнергией на Украине подрывают оборону ВСУ

Проблемы с электроэнергией на Украине подрывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О последствиях отключения электричества специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Выключение электростанций было одной из задач, которые мы проводили последние несколько месяцев. Реально 80 процентов энергосетей Украины выведены из строя, поэтому Украина испытывает огромный дефицит электроэнергии, в том числе и в Киеве», — отметил Матвийчук.

По словам военного эксперта, прекращение выпуска оборонной продукции из-за отсутствия электроэнергии, конечно, повлияет на действия ВСУ.

«Украине придется закупать или просить у союзников более масштабное поступление техники и вооружения. Я полагаю, что эта ситуация с энергоснабжением Украины полностью в наших интересах, потому что она подрывает оборонную промышленность страны и оборону ВСУ на поле боя», — заключил он.

Ранее в Киеве были введены экстренные отключения света.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что энергетическая инфраструктура страны находится в сложном положении и требует защиты. По его словам, компания «Укрэнерго» снова вынуждена прибегать к плановым отключениям потребителей.

