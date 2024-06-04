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14:49, 4 июня 2024Бывший СССР

В Киеве ввели экстренные отключения света

Директор Yasno Коваленко: в Киеве ввели экстренные отключения света

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве были введены экстренные отключения света. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщил директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

«Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Графики пока не работают», — говорится в публикации.

2 июня на всей украинской территории экстренно отключали электричество в обход установленных графиков. Коваленко призывал жителей Украины быть осторожными.

4 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что энергетическая инфраструктура страны находится в сложном положении и требует защиты. По его словам, компания «Укрэнерго» снова вынуждена прибегать к плановым отключениям потребителей.

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      Кристина Есикова
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