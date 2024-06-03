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16:11, 3 июня 2024Бывший СССР

«Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

Гросси: все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ на Запорожской АЭС нарушены

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Все семь столпов ядерной и физической защиты МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) частично или полностью нарушены, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, это происходит из-за частых атак на станцию и регулярного отключения электроснабжения.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной

Рафаэль Гроссигендиректор МАГАТЭ

Гросси в 2023 году предложил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС, в частности, не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение станции.

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

В России заявили о росте давления ВСУ на ЗАЭС

В конце мая глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что давление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС растет.

«Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе», — сказал он, добавив, что большинство дронов удается нейтрализовать.

Гросси также напомнил, что в апреле на ЗАЭС было несколько атак беспилотников, в том числе на один из реакторов. По его словам, этот эпизод привел его в Совет Безопасности ООН. «Ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — оценил он.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

ЗАЭС предложили защитить путем создания санитарной зоны

По мнению председателя запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, для защиты Энергодара и ЗАЭС от обстрелов ВСУ необходимо создание санитарной зоны. Он считает, что она должна проходить по правому берегу Днепра.

«Для того чтобы она была, необходимо зачищать от нацистов и правый берег Днепра, где они в Никополе, Томаковке, Марганце осуществляют обстрелы», — добавил Рогов.

Потенциальную аварию на ЗАЭС сравнили с Чернобыльской катастрофой

Последствия аварии на ЗАЭС будут сопоставимы с Чернобыльской катастрофой, предупредил глава Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов.

Он обратил внимание, что в случае чрезвычайной ситуации радиация дойдет до Франции и Германии, а через 21 день после происшествия и до США. По подсчетам, по словам Кириллова, ситуация, похожая на Чернобыльскую, после аварии на ЗАЭС будет через три дня.

Также он опроверг заявление Вашингтона, согласно которому авария на ЗАЭС не принесет никакого вреда Европе.

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      Анастасия Яланская
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