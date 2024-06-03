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13:50, 3 июня 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов безопаcности на ЗАЭС

Гросси: каждый из семи столпов ядерной безопасности был скомпрометирован на ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Essi Lehto / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скопрометирован на Запорожской АЭС, передает ТАСС.

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы», — заявил Гросси.

По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.

Ранее Гросси признал невозможным перезапуск Запорожской АЭС. К таким выводам он пришел по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

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