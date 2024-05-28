В МАГАТЭ признали невозможным перезапуск Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: перезапуск Запорожской АЭС в настоящий момент невозможен

Перезапуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в настоящее время невозможен. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Глава МАГАТЭ уточнил, что к таким выводам они пришли по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент, по общему пониманию, представляется невозможным», — признал Гросси.

28 мая в Калининграде прошли переговоры Лихачева и Гросси по ситуации на ЗАЭС. Они состоялись на территории аэропорта Храброво.