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13:34, 28 мая 2024Бывший СССР

В России заявили о росте давления ВСУ на ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил о росте давления ВСУ на ЗАЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Давление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) растет. Об этом заявил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Давление со стороны ВСУ на Запорожскую станцию, к сожалению, увеличилось. Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе», — сказал он. При этом Лихачев отметил, что большинство беспилотников удается нейтрализовать.

28 мая на территории аэропорта Храброво в Калининграде прошли переговоры главы «Росатома» и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Стороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил о тревожной и нестабильной ситуации на ЗАЭС. По его словам, около объекта наблюдается военная активность.

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      Кристина Есикова
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