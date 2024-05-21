МАГАТЭ оценило ситуацию на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается тревожной и очень хрупкой

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал, что около ЗАЭС есть военная активность. Гросси напомнил, что один из эпизодов снова привел его в Совет Безопасности ООН. «Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников, в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — оценил он.

Ранее Гросси пообещал, что организация раскроет виновников обстрела ЗАЭС в случае, если получит достаточно доказательств вины той или иной стороны.

16 мая в районе ЗАЭС зафиксировали повышение военной активности. В МАГАТЭ указали, что атомная станция регулярно сталкивается с потенциальными опасностями, и ситуация может ухудшиться в любой момент.