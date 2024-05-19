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08:36, 19 мая 2024Мир

В МАГАТЭ пообещали назвать виновника обстрела ЗАЭС

Гросси пообещал назвать виновника обстрела ЗАЭС, когда будут доказательства
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал, что организация раскроет виновников обстрела Запорожской АЭС в случае, если получит достаточно доказательств вины той или иной стороны. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что источник атак на станцию определить трудно. Учитываю особую траекторию беспилотников, они могут быть запущены с любого направления, отметил Гросси.

«Если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет», — сказал он, добавив, что если инспекторы МАГАТЭ подтвердят происхождение атак, то обнародование этой информации будет обязанностью агентства.

16 мая в районе ЗАЭС зафиксировали повышение военной активности. В МАГАТЭ указали, что атомная станция регулярно сталкивается с потенциальными опасностями и ситуация может ухудшиться в любой момент.

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      Сергей Грехов
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