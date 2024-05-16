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22:14, 16 мая 2024Мир

В районе Запорожской АЭС зафиксировали повышение военной активности

МАГАТЭ сообщило о повышении военной активности около Запорожской АЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали повышение военной активности около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом агентство сообщило в своем пресс-релизе.

МАГАТЭ указало, что атомная станция регулярно сталкивается с потенциальными опасностями и ситуация может ухудшиться в любой момент.

«В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать признаки военной активности в районах вокруг ЗАЭС. Среди них были артиллерийские и ракетные обстрелы на некотором расстоянии, а также стрельба из стрелкового оружия ближе к площадке», — отмечается в заявлении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин сообщил, что снижение интенсивности атак на ЗАЭС может быть связано с опасениями Запада по поводу ядерной катастрофы.

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      Маргарита Пименова
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