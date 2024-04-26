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14:12, 26 апреля 2024Бывший СССР

Названа причина снижения интенсивности атак на Запорожскую АЭС

Полковник Кошкин связал снижение интенсивности атак на ЗАЭС с опасениями Запада

Фото: Alina Smutko / Reuters

Снижение интенсивности атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) может быть связано с опасениями Запада по поводу ядерной катастрофы. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Сейчас президент Украины Владимир Зеленский начал шантажировать европейских коллег [по поводу поставок оружия], что им не очень понравилось. Полагаю, не обошлось и без звонка из Вашингтона с замечанием о том, что европейцы дают деньги, дают оружие, а в ответ могут получить радиоактивное облако из-за ударов по ЗАЭС», — сказал полковник.

Он также подчеркнул, что речь не идет о дефиците беспилотников у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что за прошедшую неделю не получал информацию об атаках беспилотных летательных аппаратов на станцию. Однако, добавил он, вероятность новых ударов исключать нельзя.

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