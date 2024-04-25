В МАГАТЭ назвали непредсказуемой ситуацию на ЗАЭС

Гросси: ситуация на ЗАЭС остается крайне непредсказуемой

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал крайне непредсказуемой ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Его заявление опубликовано на сайте организации.

Глава агентства сообщил, что за прошедшую неделю не получал информацию об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на станцию. Однако, добавил он, вероятность новых ударов исключать нельзя. «По опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту», — отметил Гросси.

18 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС при помощи дрона. В результате удара никто не пострадал.