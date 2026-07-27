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Из жизни
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10:06, 27 июля 2026 (обновлено: 10:56, 27 июля 2026)Из жизни

Трусливая собака спасла ребенка от крупного волка ценой своей жизни

В Италии собака спасла мальчика от крупного волка ценой своей жизни
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: DocPhotos / Shutterstock / Fotodom

В Италии домашняя собака ценой жизни спасла ребенка от крупного волка в области Тоскана. Об этом сообщает Need To Know.

Томмазо и Паула готовили барбекю возле своего дома в деревне Орбиччано. Женщина была на кухне, мужчина жарил мясо, а их маленький сын играл в саду с собакой по кличке Дестени. В этот момент крупный волк весом около 70 килограммов выскочил из леса и попытался напасть на ребенка.

На защиту мальчика встала Дестени, которая была примерно в три раза легче его. Паула услышала визг, выбежала на улицу и увидела, что волк вцепился в горло собаке и потащил ее в лес «как кролика». Супруги последовали за хищником, и заметили Дестени без признаков жизни у ручья, когда уже стемнело. Они побоялись забрать ее, так как волк мог быть рядом. На следующее утро от их питомицы остались только голова, лапа и хвост.

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«Она спасла меня и сына, — рассказал Томмазо о Дестени. — Она всегда была трусихой и лаяла на незнакомцев. Но в тот момент она была бесстрашна». Мужчина отметил, что они приютили собаку семь лет назад после того, как кто-то выбросил ее на улицу в пакете.

Местные экологи заявили, что в Тоскане обитает около тысячи волков и с недавних пор они начали все чаще появляться около жилья.

Ранее сообщалось, что в Индии бездомная собака ценой жизни спасла 30 детей. Она бросилась на ядовитую змею, которая заползла в детский сад.

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