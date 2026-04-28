20:42, 28 апреля 2026

Бездомная собака ценой жизни спасла 30 детей от змеи

В Индии бездомная собака спасла 30 детей от ядовитой змеи и умерла
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: LSP EM / Shutterstock / Fotodom

В Индии бездомная собака прослыла героем после смертельной схватки с ядовитой змеей. Об этом пишет Times of India.

Бездомная собака по кличке Кали бегала вокруг детского сада, пока рядом сидели 30 детей. Неожиданно рядом появилась ядовитая змея. Прежде чем воспитатели успели среагировать, Кали уже бросилась на нее.

По словам очевидцев, собака сражалась храбро, и ей удалось справиться со змеей. Однако та успела укусить Кали. Вскоре яд подействовал, и собаки не стало. Получилось, что она спасла детей ценой жизни.

Жертва Кали поразила местных жителей, поэтому ее хоронили так, будто она была человеком. Они накрыли собаку белой тканью, украсили цветами, провезли по деревне на тележке и только потом закопали.

Ранее сообщалось, что в Бразилии неравнодушные люди спасли домашнюю собаку, которая стала жертвой огромной анаконды. Они закидали змею камнями, и она отпустила свою добычу.

