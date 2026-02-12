Собака пережила нападение шестиметровой змеи и попала на видео

В Бразилии неравнодушные люди спасли домашнюю собаку, которая стала жертвой огромной анаконды. Об этом пишет G1 Globo.

Анаконда напала на собаку по кличке Рабика на берегу ручья. Там с собакой прогуливалась ее владелица. Она тут же вызвала пожарных и позвала на помощь соседей. Шестиметровая змея обвивалась вокруг собаки, сдавливая ее все сильнее и сильнее. Этот момент попал на видео.

Не дожидаясь профессионалов, соседи стали бросать в змею камни, пока она не отпустила Рабику. Собаку отвезли к ветеринару, ей удалось пережить нападение анаконды.

На место происшествия прибыли пожарные. Они поймали змею и выпустили ее в отдаленном лесу.

Хозяйка Рабики рассказала, что взяла ее с улицы около семи лет назад.

Ранее сообщалось, что в Нарнхито, Пуэрто-Рико, мужчина не смог спасти свою домашнюю собаку из пасти огромной змеи. Рептилия проглотила его любимого питомца.

