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05:39, 26 мая 2025Из жизни

Пятиметровая змея проглотила домашнюю собаку и попала на видео

В Пуэрто-Рико огромная змея проглотила второго питомца за неделю
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Нарнхито, Пуэрто-Рико, мужчина не смог спасти свою домашнюю собаку из пасти огромной змеи. Об этом сообщает Need To Know.

Хосе Гонго Моралес заметил пропажу своей немецкой овчарки около дома, а вскоре обнаружил, что ее проглотила крупная змея. Он тут же позвал на помощь друзей. Вместе они поймали змею и вспороли ей живот. К этому времени 10-месячный питомец уже не дышал.

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Друзья сняли распоротую змею на видео. В кадр попала рулетка, которой мужчины решили измерить рептилию. Ее длина оказалась около пяти метров. По словам Моралеса, это второй подобный случай в Наранхито за неделю. Там за последнее время заметили уже четыре крупные змеи.

Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину. Змея напала, когда женщина собирала овощи в саду.

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