Семиметровая змея проглотила женщину

В Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил женщину, собиравшую овощи

В Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину. Об этом сообщает издание The Sun.

Змея напала, когда женщина собирала овощи в саду. Она долго не возвращалась, поэтому за ней отправился сын. По дороге он наткнулся на корзину, с которой мать никогда не расставалась.

Я всегда волновался, когда она работала в поле. Мне и раньше доводилось видеть там больших змей. А она с детства трудилась на ферме и ничего не боялась. С ней всегда была ее корзина, поэтому я понял: что-то случилось сын пострадавшей

Сын решил позвать других родственников, и они продолжили поиски вместе.

Они нашли только корзину жертвы, куда та собирала овощи, сразу начали прочесывать сад и обнаружили мать. Вокруг женщины обвилась змея, а ее голова была в пасти. Жертва была уже мертва Оне Харди инспектор полиции

В Индонезии встречаются сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Змеи атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают целиком.

Ранее сообщалось, что с июня по август 2024 года в Индонезии было зафиксировано три нападения питонов на людей, закончившихся летальным исходом.