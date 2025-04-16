Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 16 апреля 2025Из жизни

Семиметровая змея проглотила женщину

В Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил женщину, собиравшую овощи
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: David Clode / Unsplash

В Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину. Об этом сообщает издание The Sun.

Змея напала, когда женщина собирала овощи в саду. Она долго не возвращалась, поэтому за ней отправился сын. По дороге он наткнулся на корзину, с которой мать никогда не расставалась.

Я всегда волновался, когда она работала в поле. Мне и раньше доводилось видеть там больших змей. А она с детства трудилась на ферме и ничего не боялась. С ней всегда была ее корзина, поэтому я понял: что-то случилось

сын пострадавшей

Сын решил позвать других родственников, и они продолжили поиски вместе.

Они нашли только корзину жертвы, куда та собирала овощи, сразу начали прочесывать сад и обнаружили мать. Вокруг женщины обвилась змея, а ее голова была в пасти. Жертва была уже мертва

Оне Хардиинспектор полиции
Материалы по теме:
«Они жрут все!» Американский штат переживает нашествие питонов. Как человеческая безответственность привела к катастрофе?
«Они жрут все!»Американский штат переживает нашествие питонов. Как человеческая безответственность привела к катастрофе?
19 мая 2023
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

В Индонезии встречаются сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Змеи атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают целиком.

Ранее сообщалось, что с июня по август 2024 года в Индонезии было зафиксировано три нападения питонов на людей, закончившихся летальным исходом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Причину вызова посла России в МИД Швеции раскрыли

    Семиметровая змея проглотила женщину

    Метеоролог предрек планете один из самых жарких годов

    Врач предупредила о вреде массового увлечения упражнениями Кегеля

    Развенчан миф о вреде гаджетов для мозга

    Советника Пентагона отправили в отпуск за разглашение информации

    Житель Курской области рассказал об обстреле со стороны ВСУ во время похорон

    51-летняя экс-участница Spice Girls в бикини попала на фото папарацци

    Известному телеведущему пришлось извиняться после похода в бассейн

    Российский чиновник заключил контракт на службу в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости