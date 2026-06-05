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18:49, 5 июня 2026Ценности

Дженнифер Лопес удалила татуировку

Актриса Дженнифер Лопес удалила посвященную Бену Аффлеку татуировку
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Noam Galai / Getty Images for Netflix

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес удалила татуировку по одной причине. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в белом платье с обнаженной спиной. При этом на ее теле заметно отсутствие рисунка, посвященного бывшему супругу, актеру Бену Аффлеку. Тату с инициалами «Б. А.» было сделано в 2023 году.

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Теперь на фото виднелся лишь знак бесконечности и имя певицы. Известно, что Аффлек набивал аналогичное изображение на собственном теле.

Ранее в июне Дженнифер Лопес оконфузилась на премьере фильма из-за платья. Знаменитость посетила в кинотеатре Regal Union Square в Нью-Йорке премьеру картины «Служебный роман», в котором исполнила главную роль.

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