Актриса Дженнифер Лопес удалила посвященную Бену Аффлеку татуировку

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес удалила татуировку по одной причине. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в белом платье с обнаженной спиной. При этом на ее теле заметно отсутствие рисунка, посвященного бывшему супругу, актеру Бену Аффлеку. Тату с инициалами «Б. А.» было сделано в 2023 году.

Теперь на фото виднелся лишь знак бесконечности и имя певицы. Известно, что Аффлек набивал аналогичное изображение на собственном теле.

Ранее в июне Дженнифер Лопес оконфузилась на премьере фильма из-за платья. Знаменитость посетила в кинотеатре Regal Union Square в Нью-Йорке премьеру картины «Служебный роман», в котором исполнила главную роль.