Раскрыта дата запуска прямых рейсов из России в Танзанию

Россия и Танзания запустят прямое авиасообщение 2 июля

Россия и Танзания запустят прямое авиасообщение между двумя странами. Его дату во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раскрыла президент государства Восточной Африки Самия Сулуху Хасан, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что первый рейс из Москвы в Занзибар состоится 2 июля. Перелеты будет выполнять национальный перевозчик Air Tanzania.

Во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2026 президент Танзании также призвала российскую сторону активизировать экспорт в направлении этой африканской страны. По ее словам, местные власти планируют внести поправки в законодательство, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата.

