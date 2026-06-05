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18:25, 5 июня 2026Экономика

Россию призвали усилить поставки в Танзанию

Президент Танзании призвала Россию больше экспортировать в африканскую страну
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, участвующая в пленарной сессии ПМЭФ-2026, призвала российскую сторону активизировать экспорт в направлении этой африканской страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Танзания хотела бы больше экспортировать в Россию, и хотим, чтобы Россия больше экспортировала в Танзанию», — сказала гослидер об усилении поставок товаров. Она также рассказала, что в стране планируют внести поправки в законодательство, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата и проявляют заинтересованность в строительстве местных заводов по производству удобрений.

В ходе встречи со своей коллегой из Танзании, состоявшейся двумя днями ранее, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у сторон есть все возможности для наращивания взаимной торговли. Он отметил, что Россия стала первой страной, которую его собеседница посетила с госвизитом после вступления в должность.

В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России и Танзании нужно подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое «существенно снизит риски для наших инвесторов» и прежде всего необходимо банкам.

По словам экспертов, интерес РФ к экономическому сотрудничеству с Танзанией во многом связан с ее географическим положением и выходом к Индийскому океану, а двустороннее сотрудничество строится на взаимовыгодной основе.

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