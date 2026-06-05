Путин упрекнул Зеленского в незнании ситуации на фронте

Путин про заявления Зеленского о контроле Донбасса Россией: В Киеве не знают о ситуации

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах России взять под контроль территорию Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР) демонстрируют, что в Киеве не знают о ситуации на фронте. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин прокомментировал публичное обращение Зеленского, в котором политик усомнился в готовности России взять под контроль территории ЛНР и ДНР, и отметил, что территория ЛНР с 1 апреля находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. Он также сообщил, что под контролем Вооруженных сил Украины в настоящий момент остается менее 15 процентов территории ДНР.

«В Киеве не знают, что ли?» — высказался российский лидер.

Путин также отметил, что ВС России продолжают выполнение задач по взятию под контроль территории ЛНР и ДНР.

«Мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин сказал, что бегло посмотрел письмо Зеленского во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Он сообщил, что письмо ему два раза попытался показать пресс-секретарь Дмитрий Песков.