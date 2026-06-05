Россиянин решил расплатиться с долгами и стал диверсантом

Мошенники обманули жителя Воронежа и сделали его диверсатом

В Воронежской области предстанет перед судом 42-летний житель города Поворино, подозреваемый в диверсионной деятельности в пользу Украины. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2025 года мужчину обманули телефонные мошенники, он взял кредиты на 1,1 миллиона рублей и перевел деньги по указанным реквизитам. После ему подсказали, как избавиться от долгов — поджечь несколько электроподстанций. Пообещали выплатить вознаграждение, достаточное для погашения кредитов. В конце месяца он выполнил требования мошенников и снял поджоги для отчета перед кураторами на видео.

При попытке очередного поджога его задержали сотрудники ФСБ.

В Воронежской области 66-летний заведующий кафедрой уголовного и гражданского права лишился 15 миллионов рублей из-за мошенников.