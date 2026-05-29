Профессор уголовного права российского университета отдал мошенникам миллионы

В Воронежской области завкафедрой уголовного права отдал 15 миллионов рублей аферистам

В Воронежской области 66-летний заведующий кафедрой уголовного и гражданского права лишился 15 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, 18 мая профессор получил предложение вступить в чат новой управляющей компании, передав СМС с кодом он лишился доступа к Госуслугам, после чего его по очереди стали запугивать лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они сообщили, что если срочно не спрятать деньги на безопасном счету, то они уйду на финансирование недружественного России государства.

Запуганный пенсионер вместе с дочерью перевел порядка 11,5 миллионов рублей под видом покупки мебели и сдал в ломбард еще 2,5 миллиона рублей. Он успел также оперативно продать автомобиль за 3,5 миллиона рублей и перевести все деньги в криптовалюту, доступ от которой также передал аферистам.

