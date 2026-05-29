Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:22, 29 мая 2026Силовые структуры

Профессор уголовного права российского университета отдал мошенникам миллионы

В Воронежской области завкафедрой уголовного права отдал 15 миллионов рублей аферистам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Воронежской области 66-летний заведующий кафедрой уголовного и гражданского права лишился 15 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, 18 мая профессор получил предложение вступить в чат новой управляющей компании, передав СМС с кодом он лишился доступа к Госуслугам, после чего его по очереди стали запугивать лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они сообщили, что если срочно не спрятать деньги на безопасном счету, то они уйду на финансирование недружественного России государства.

Запуганный пенсионер вместе с дочерью перевел порядка 11,5 миллионов рублей под видом покупки мебели и сдал в ломбард еще 2,5 миллиона рублей. Он успел также оперативно продать автомобиль за 3,5 миллиона рублей и перевести все деньги в криптовалюту, доступ от которой также передал аферистам.

Ранее в Новосибирске задержали 17-летнего школьника из Ставропольского края, обвиняемого в диверсии. По наводке мошенников он проехал половину России, чтобы устроить поджог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    НАТО выступила с заявлением о принадлежности залетевшего в Румынию дрона

    Наряд экс-первой ракетки мира на корте вызвал споры в сети

    Звезда «Клона» прошла 27 врачей и четыре ненужные операции до постановки верного диагноза

    Раскрыт размер комфортного платежа по ипотеке

    Раскрыта опасность гниющего в погребе картофеля

    Назван самый дорогой футбольный клуб мира

    Пассажир испугал стюардесс своим видом после пластической операции и был снят с рейса

    Профессор уголовного права российского университета отдал мошенникам миллионы

    Популярный российский комик рассказал о пьяной выходке с голым задом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok