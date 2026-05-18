Школьник проехал половину России ради поджога вагона на станции

В Новосибирске поймали школьника из Ставрополя, устроившего поджог вагона

В Новосибирске задержали 17-летнего школьника из Ставропольского края, обвиняемого в диверсии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, школьника обманули мошенники, которые сначала прислали ему вредоносные ссылки, а затем с их помощью взломали его аккаунт на портале «Госуслуги». Позже, думая, что выполняет задание спецслужб, юноша сел на поезд и проехал половину России до Новосибирска. Там он вышел на станции Инская и поджег вагон. Позже, осознав, что его обманули, школьник сам сдался полиции.

30 апреля под влиянием мошенников подросток попытался поджечь здание военторга в Ступино.