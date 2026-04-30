Мошенники устроили поджог военторга в Подмосковье

Росгвардейцы задержали подростка, который пытался поджечь военторг в Ступино

Подросток пытался поджечь здание военторга в Ступино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Росгвардии.

Все произошло в магазине спецодежды на проспекте Победы. Юноша зашел в примерочную, вылил бензин на футболку и попытался поджечь. Возгорание предотвратила администратор магазина — она нажала тревожную кнопку. Подростка задержали и увезли в отдел полиции.

Позже выяснилось, что он действовал по инструкции, полученной по мобильной связи. Возбуждено уголовное дело. Как уточняет Telegram-канал Mash, с юношей разговаривали мошенники. Они и убедили его поджечь военторг.

Ранее 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы Степана Косарева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который поджег военкомат в Ленинградской области.