14:22, 30 апреля 2026Силовые структуры

Молодой россиянин бросил бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата

Суд приговорил к 11 годам молодого мужчину за поджог военкомата в Ленобласти
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы Степана Косарева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который поджег военкомат в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

21-летнего мужчину признали виновным в теракте. Как установил суд, 20 декабря 2024 года он бросил две бутылки с горючей смесью в дверь и окно здания Военного комиссариата Ленинградской области. Зажигательные устройства террорист изготовил сам по инструкции от куратора из мессенджера.

Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. На момент совершения преступления ему было 20 лет.

Ранее арестованной за слежку за российскими военными уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявили еще одно обвинение.

