Ида Галич заступилась за Собчак на ПМЭФ

«Лента.ру»: Ида Галич на ПМЭФ заявила, что не считает перебором образы Ксении Собчак

Блогерша и телеведущая Ида Галич заступилась за внешний вид на ПМЭФ коллеги Ксении Собчак. В интервью «Ленте.ру» она высказалась, что не считает ее стиль перебором.

В первый день форума Собчак заметили в ярком образе, который состоял из пиджака, белой рубашки и плиссированной юбки. Кроме того, журналистка дополнила наряд броскими деталями — черными чулками и сумкой люксового бренда Thom Browne в виде лошади.

После этого образ Собчак принялись обсуждать в соцсетях. Галич также оценила имидж знаменитости и внесла ее в список самых стильных звезд России. Она отметила, что считает удачным сотрудничество журналистки со стилистами, известными как Миша и Китти.

«Ксения Анатольевна Собчак нашла своих стилистов. Сейчас у них полный мэтч. Может быть, кому-то кажется, что это перебор, но я так не считаю. Об этом говорят, и, видимо, свою задачу-максимум они выполняют», — заявила Галич.

Ранее журналисты оценили образ основательницы Wildberries Татьяны Ким на втором дне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).