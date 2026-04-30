08:38, 30 апреля 2026

В деле арестованной за слежку за российскими военными террористки появились подробности

Арестованную за слежку за российскими военными Чумакову обвинили в госизмене
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Арестованной за слежку за российскими военными уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявили еще одно обвинение. Об этом пишет ТАСС.

Сначала женщина проходила обвиняемой по статьям 33, 205.1 УК РФ («Пособничество в содействии террористической деятельности»). Теперь к делу добавилась статья 275 УК РФ («Государственная измена»).

Чумакову задержали 19 июня 2025 года за помощь украинским спецслужбам в установке мест проживания военнослужащих Минобороны России, а также используемых ими и членами их семей автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области осудят подростка по делу о госизмене.

