В деле арестованной за слежку за российскими военными террористки появились подробности

Арестованную за слежку за российскими военными Чумакову обвинили в госизмене

Арестованной за слежку за российскими военными уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявили еще одно обвинение. Об этом пишет ТАСС.

Сначала женщина проходила обвиняемой по статьям 33, 205.1 УК РФ («Пособничество в содействии террористической деятельности»). Теперь к делу добавилась статья 275 УК РФ («Государственная измена»).

Чумакову задержали 19 июня 2025 года за помощь украинским спецслужбам в установке мест проживания военнослужащих Минобороны России, а также используемых ими и членами их семей автомобилей.

