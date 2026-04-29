13:50, 29 апреля 2026

Российский подросток пойдет под суд за комментарий в мессенджере

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Пензенской области осудят подростка по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма»), 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, в начале 2024 года несовершеннолетнему в ходе переписки в одном из мессенджеров поступило предложение заняться администрированием канала, в котором планировался сбор средств для нужд террористических организаций. Он согласился на эту работу.

С сентября по ноябрь 2024 года он размещал в канале и стороннем ресурсе информацию о сборе средств для иностранного государства. Также в июле того же года в чате одного из мессенджеров разметил комментарий с признаками оправдания террористической деятельности.

19-летний обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии.

