Россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии

В Крыму осудят мужчину по делу о госизмене

В Крыму осудят мужчину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции (СВО), вступил в контакт с представителем украинской спецслужбы. После чего получил от куратора задание на сбор сведений о размещении вооружений в регионе.

В период с 2022 по 2023 год он фотографировал нефтебазы, военные и морские суда, а полученную информацию передавал представителю иностранного государства для использования против интересов России.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка купила облигации и получила 14 лет колонии.